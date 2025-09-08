7日(日)～8日(月)にかけて、県内は大雨となったところがありました。8日(月)の24時間降水量は、村上市高根で211mm、新潟市東区松浜で141mmを観測し、観測開始以来9月の最大値を更新しました。 今回の大雨に対して「線状降水帯」の発生予測情報が発表されましたが、この情報についてあらためて受け取り方を確認したいと思います。 線状降水帯の発生予測情報は、2025年8月29日までに全国で41回発表されました。そのうち、