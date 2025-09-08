俳優の吉沢亮と横浜流星共演の映画『国宝』(公開中)の興行収入が133億円を突破していることが明らかになった。また、2026年、北米での公開も発表された。映画『国宝』の北米公開が決定『国宝』は、2017年から朝日新聞にて連載された吉田修一氏による同名長編小説の実写化作。歌舞伎界を舞台にした原作は、連載時から大きな話題となり、2019年に「第69回芸術選奨文部科学大臣賞」と「第14回中央公論文芸賞」をダブル受賞している。6