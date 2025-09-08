俳優の鈴木亮平が主演を務める、劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』(公開中)の興行収入が、前作『TOKYO MER~走る緊急救命室~』を上回ることが明らかになった。これを記念して『南海MER誕生! 映画本編冒頭シーン』の映像を期間限定公開している。映画『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』の本編冒頭シーンが期間限定で公開2021年に、TBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。最新