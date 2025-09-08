J２のRB大宮アルディージャは９月８日、JFLのラインメール青森に育成型期限付き移籍していたDF貫真郷が、移籍契約を解除して復帰すると発表した。大宮のアカデミー育ちの貫は、2022年にトップチームに昇格。その後、24年８月に青森に育成型期限付き移籍し、今季も青森でプレーして、ここまでリーグ戦では16試合に出場していた。184センチ・75キロのサイズを誇るSBだ。約１年ぶりに大宮に帰還する21歳は、クラブの公式サイト