【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが新曲「BAD LOVE」を9月8日に配信リリース。パワフルかつシリアスなHANAのまったく新しい表情が見られるMVも18時に公開された。 廃墟に縛り付けられたメンバーをMAHINAが中心となって救出 「BAD LOVE」は、JISOO、MOMOKAが作詞に参加、NAOKOが中心となって振り付けを制作するなど、メンバーの思いが存分に込められた作品で、許したいけど許せない純粋な葛藤をス