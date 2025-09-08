天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、新潟訪問3日目に中越地震の被災地・小千谷市や長岡市を訪問されました。 愛子さまは、錦鯉発祥の地・小千谷市でその歴史や品種などを展示する『錦鯉の里』を訪問されました。池でニシキゴイに餌をやり、その後、放流されました。 愛子さまは、会場を出た後 子どもたちに声をかけられました。 「どんなお遊びが好き？」 「ドッジボール。」 愛子さまは、中越地震で大きな被害