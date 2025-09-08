カンテレ・フジテレビ系ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(毎週火曜23:00〜)のイベントが8日、東京・豊洲PITで開催。本番前に、出演する本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴、おいでやす小田、CENT(セントチヒロ・チッチ)、This is LASTの菊池陽報、鹿又輝直が取材に応じた。本田翼○ドラマのイベント初体験「愛されていると実感」圧倒的な愛らしさを持つ青年・北くん(岩瀬洋志)をめ