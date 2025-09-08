あきんどスシローは、「大切り厳選まぐろ食べ比べ」をはじめとする、一皿で二度楽しめる『秋の味くらべまつり』を9月10日より全国のスシローにて開催する。9月10日から開催する『秋の味くらべまつり』は、スシローならではの一皿で異なる味わいを食べ比べができる商品を用意。目玉商品は、「大切り厳選まぐろ食べ比べ」だという。厳選まぐろは、味が濃厚で色味が濃い、40?以上の大型サイズのめばち鮪を使用し、さらに尾切り選別で