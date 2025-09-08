8月8日の記録的な大雨から9月8日で1か月。通行止めやJRの運休など、今も生活に大きな影響を及ぼしています。一方、大雨で浸水した霧島市の姶良中央家畜市場では、中止していた牛のせりを、8日から再開しました。8月8日、線状降水帯が2度発生した県内は大きな被害に見舞われました。土砂崩れで女性1人が死亡したほか、5人が軽いけがをしました。また、住宅8棟が全壊、床上・床下浸水は1492棟に上っています。(女性)「8.6水害以