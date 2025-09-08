9月7日投開票の三重県知事選挙で再選を果たした一見勝之さん(62)は、8日午後に会見し、2期目を県を発展させるための土台作りと位置づけ、防災などこれまでの政策をさらに進めていくと語りました。一見勝之氏：「新しい課題というものはあまりなくて、計画作りをして前に進めようとしているものを、さらに進めていく」自民・立憲・公明・国民の推薦を受けた一見さんは36万票余りを獲得し、ほかの候補を大きく引き離しました。