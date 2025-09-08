石破総理の辞意表明、そして総裁選について、熊本選出の国会議員はどう考えているのでしょうか。 【写真を見る】どう思う？石破総理の辞意表明と次の総裁選熊本選出の自民議員 西野・木原・坂本・金子・馬場氏に聞く 西野議員「トップリーダーの責任は免れない」 石破総理が辞意を表明する24時間前、石破内閣で内閣府政務官を務める衆議院熊本2区の西野太亮議員は、選挙区内の夏祭りに参加していました。 総裁選