熊本市の新庁舎整備に関する特別委員会が開かれ、基本計画の骨子案が示されました。 【写真を見る】熊本市新庁舎整備 議会側に基本計画の骨子案を示す議員「必要なものを精査」「固まった後に市民の意見を聞いても…」 これに対し、議員からは、早い段階で市民説明会を開くべきなど、注文が相次ぎました。 熊本市は本庁舎を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を「花畑町別館跡地」に建て替える方針を示しています。 着工は20