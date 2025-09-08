西武鉄道によりますと8日午後6時すぎ、西武池袋線の石神井公園駅と大泉学園駅の間で架線のトラブルが発生し、現在点検を行っているため、池袋線の池袋・飯能間、豊島線、西武有楽町線で運転を見合わせていて、再開の見通しは立っていないということです。東京メトロ有楽町線や副都心線との直通運転も中止しているということです。