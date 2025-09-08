9月4日〜5日の2日間、神戸国際展示場(兵庫県神戸市)で西日本最大級の産業総合展示会「国際フロンティア産業メッセ2025」が開催され、500社以上の企業が出展した。この展示会には、エア・ウォーターも出展し、介護シャワー入浴装置「美浴」(びあみ)や生ゴミ処理機「POITO」(ポイト)を産業メッセとして初展示した。会場になった神戸国際展示場(兵庫県神戸市) エア・ウォーターは、産業ガスや医療用ガスの販売をメインに事業展開をス