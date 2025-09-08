夜ふかししながら神秘的な光景に見とれていたという人も多いのではないでしょうか。国内各地で観測された3年ぶりとなる「皆既月食」。熊本でも8日未明に月を見上げる人の姿が見られました。 太陽と地球と月が一直線に並んだ時にみられる「皆既月食」。月が地球の影に入ることで隠れてしまう現象です。南阿蘇ルナ天文台では宿泊客らが望遠鏡をのぞき込み、いつもとは違う月の様子を楽しみました。■観測した人「赤くなる月をリア