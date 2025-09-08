韓国を訪問した中谷防衛大臣がソウルで安圭伯国防相と会談し、日米韓3か国による協力を進めることで一致しました。中谷防衛大臣は8日、韓国・ソウルにある国防省で安圭伯国防相と会談しました。会談では、朝鮮半島の完全な非核化に向けた意志が改めて確認されたほか、ロシアと北朝鮮による軍事協力への対応について意見が交わされました。また、両国を取り巻く安全保障環境が急変する中で、日米韓3か国による協力を進めることで一