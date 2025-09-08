【北京＝照沼亮介】トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車の日系３社の中国での８月の新車販売台数が８日、出そろった。トヨタは前年同月比０・９％増の１５万３４００台、日産は１９・４％増の５万８７５６台だった。一方、ホンダは６・４％減の５万３３３９台となった。トヨタは７か月連続で前年同月を上回ったほか、日産は現地合弁会社が主導して開発したセダン型の電気自動車（ＥＶ）「Ｎ７」が売り上げを押し上げた。ホンダは