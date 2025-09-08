大阪府庁で取材に応じる吉村洋文知事＝8日午後大阪府の吉村洋文知事は8日、プロ野球阪神タイガースのセ・リーグ優勝を受け、日本シリーズ終了後の11月以降に優勝パレードを実施する方向で検討すると明らかにした。府によると、現時点で場所は未定。前回優勝時の2023年は大阪市のメインストリート「御堂筋」で開催した。両リーグ史上最速での優勝となった阪神について、吉村氏は府庁で記者団に「素晴らしい成績を収めてうれしい