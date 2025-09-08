2024年3月に熊本市の飲食店で起きた殺人未遂事件の初公判が開かれ、検察側が殺意の強さを指摘する一方で、弁護側は「9か月休み無く追い詰められていた」と述べました。 【写真を見る】【コンカフェ殺人未遂・初公判】「仕事辞めたい」連絡で…包丁購入女性店員3人刺した元店長「9か月休み無く追い詰められていた」 殺人未遂の罪などに問われているのは、熊本市中央区のコンセプトカフェの店長だった奈良公明被告（31）です。