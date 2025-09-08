きょう（8日）夕方、東京・墨田区のJR錦糸町駅の改札口近くで、トラブルになった男性の顔に催涙スプレーを噴射し軽傷を負わせたとして、29歳の男が現行犯逮捕されました。傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、水野隆太郎容疑者（29）で、午後4時15分ごろ、JR錦糸町駅の改札口近くで、トラブルになった男性の顔に催涙スプレーを噴射し、軽傷を負わせた疑いがもたれています。警視庁によりますと、被害に遭った男性は客として駅を利用