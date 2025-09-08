タイのタクシン元首相【バンコク共同】タイのタクシン元首相が8日、帰国した。タクシン派「タイ貢献党」関係者が明らかにした。4日夜に自家用ジェット機で首都バンコクから出国して中東ドバイに滞在し、政治的窮地に陥って国外逃亡したとの観測が広がっていた。9日に重要裁判の期日が入っており、判断次第でタクシン氏は収監される可能性もある。貢献党は5日の首相指名選挙で敗れた。タイメディアはタクシン氏が逃亡した可能性