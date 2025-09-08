イスラエルが占領を進めるヨルダン川西岸のムガイヤル村で８月、数千本のオリーブの木がイスラエル軍に伐採され、根こそぎ掘り起こされた。近くにあるイスラエル人入植地のアウトポスト（前哨基地）付近で起きた銃撃事件を口実に、パレスチナ人の生活の糧であるオリーブの木を伐採したと村人は考えている。（ヨルダン川西岸ムガイヤル村福島利之）西岸の拠点都市ラマッラから２０キロ・メートル北東の丘の上に広がる人口４０