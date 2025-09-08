「高松宮記念特別競走・Ｇ１」（８日、住之江）Ｇ１初参戦の石本裕武（２５）＝大阪・１３１期・Ａ１＝は初日４Ｒ、４カドからコンマ１７のトップスタートを決めて、まくりで快勝。１走目でいきなり白星を勝ち取った。手にしたエンジンは、住之江ではエース格の評価を得る２５号機。「エンジンを考えると、まだ物足りないところはあるけど伸びは良さそう。上がりはいいエンジンと思う」と実戦でのレスポンスは抜群。「横に上