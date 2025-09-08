女優の本田翼（33）が8日、都内で関西テレビ制作のフジテレビ系主演ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（火曜午後10時）のSPイベント、「北くん達がかわいすぎて手に余るので、イベントでもシェアすることにしました。」に登場した。浴衣姿で登場し「ドラマイベントは初めてなので、カンテレさんは面白いこと考えるなと思いました。絶対に成功させたいと思っています！」と意気込んだ。