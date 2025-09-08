Nissyこと西島隆弘（38）が8日、SNSで3度目の声帯の手術を受けたと発表した。「過去にも手術を行っており、今回で三度目となります。さらに、医師の判断により、年内を目処に再度手術を予定しております」と再手術が必要な状況であることも明かした。その上で「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます」と明らかにした。「本人およびスタッフ一同で熟考を重ねましたが、治療を行