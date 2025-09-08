石川県穴水町の能登ワインでは、8日から原料となるブドウの収穫とワインの醸造が始まりました。 石川県穴水町の能登ワインでは、8日から白ワイン用の「シャルドネ」の収穫が始まりました。水不足や猛暑の影響が心配されましたが、こまめな散水など丁寧な管理を行ったことで、酸味と糖度のバランスのよい良質なブドウに仕上がりました。ことしは去年より2倍ほど多い、150トンほどの収穫を見込んでいるということです。 この日