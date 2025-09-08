阪急阪神ホールディングスは9月8日、阪神タイガースが「JERA セントラル・リーグ 2025」で優勝したことを記念し、各種の優勝記念企画、記念セールを実施することを発表した。○ラッピングトレイン&バスを運行阪神電気鉄道と阪神バスは、特別ラッピングトレイン及びバスの運行を開始する。ラッピングトレインは2編成(8000系・1000系 各1編成)となる。運行期間は、8000系が9月14日〜12月下旬頃まで、1000系が9月17日〜12月下旬頃