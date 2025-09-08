3日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた佐々木主浩氏が、巨人・泉口友汰について言及した。佐々木氏は泉口について「泉口は守備も安心して見ていられますね。うまいですね。レギュラーを取ったような感じがしますよね」と評価も、「来年が一番大事なのでね。泉口がこれだけ打って、守備を魅せられると、と思いますね」と語った。開幕二軍スタートも、ワンチャンスをモノにしレギ