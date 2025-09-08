【モデルプレス＝2025/09/08】歌手・俳優の中島健人が、10月29日に2ndシングル「IDOLIC」（読み：あいどりっく）をリリースすることを発表した。【写真】中島健人、両親の写真公開◆中島健人、2ndシングルリリース決定2024年3月にグループを卒業し、同年12月25日にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビューを果たした中島。1stシングル「MONTAGE」リリースや全国ツアーの開催、メディアでの様々な活躍など精力的な活動を続けて