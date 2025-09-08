「Burlesque」※英国公演オリジナル・ウエストエンドキャストによるもの ミュージカル『バーレスク』日本キャスト版の上演が、2026年5〜8月に、東京・東急シアターオーブ、大阪・梅田芸術劇場メインホール、福岡・博多座の３都市で決定した。【動画】ミュージカル『バーレスク』日本キャスト版 スポット映像今夏ウエストエンドを熱狂させた新作ミュージカル『バーレスク』が、日本キャストの歌声と共に新たな幕を開