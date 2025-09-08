NASAなどが将来的な火星の有人探査を計画している中、「火星に基地や居住地を建設する」というアイデアも現実味を帯びつつあります。火星基地建設における大きな障害のひとつが、「どうやって大量の建材を火星に運ぶのか？」という点ですが、科学者らはこの問題を解決するべく「火星の土から金属を作る方法」を探っています。Iron (alloy) extraction on Mars through carbothermic reduction of regolith: a thermodynamic assess