阪神タイガースを応援するお菓子が登場しました。その名も「阪神タイガースかんざし」。9月8日から発売となりました。井上アナ「藤川監督率いる阪神を応援しようと定番の「かんざし」のお菓子4つ入って、シールがついています」阪神タイガースかんざしは今後、大阪の百貨店などでも販売されます。税込み756円です。