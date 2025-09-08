「皆既月食」が、8日未明、約3年ぶりに国内で観測され、高知でもみられました。皆既月食は月が地球の影に完全に隠れる現象です。高知市でも、午前2時30分頃、月が地球の影に隠れて赤黒い赤銅色の満月が姿を見せました。国立天文台によりますと次回の皆既月食は2026年3月3日だということです。