◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)ドジャースの大谷翔平選手がオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者ホームランとなる第47号、3回の第2打席には2打席連発の第48号を放ちました。今季4試合目となる1試合2本塁打を記録した大谷選手。ナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るフィリーズのカイル・シュワバー選手まで、あと1本に迫りました。今季出場140試合目で48本に到達した大谷選