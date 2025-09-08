女性声優のビジュアルブック「My Girl」シリーズの最新号が9月11日に発売される。表紙は水瀬いのりが登場し、この10年での心境の変化などを深掘りしたロングインタビューが掲載される。【写真】足細すぎ！超ミニパンツ姿の水瀬いのりまた、特別企画「私の好きな水瀬いのりの1曲」と題したコーナーでは、上ちゃん（マキシマム ザ ホルモン、来栖りん、伊達さゆり、山口陽世（日向坂46）が、歌手・水瀬いのりや楽曲の魅力を語っ