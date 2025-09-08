「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ銀座高須クリニック杯」１号艇の渡辺優美（３２）＝福岡・１０５期・Ａ１＝がイン逃げで今年４回目の優勝を飾った。通算では１９回目、江戸川は初優出で初Ｖとなった。２着は１周２Ｍで浜田亜理沙（埼玉）、中田夕貴（埼玉）の競り合いを差した長嶋万記（静岡）、３着は浜田が入った。渡辺の圧勝だった。江戸川は２０年１１月以来の出場だったが、優勝戦１号艇を獲得。この日は１１Ｒからホーム