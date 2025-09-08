◇第96回都市対抗野球決勝三菱自動車岡崎―王子（2025年9月8日東京D）試合前にキューバへの野球用具贈呈式が行われた。今大会に出場したチームから用具を集め、ボール50ダースなどを日本野球連盟（JABA）の清野智会長がキューバのガルシア駐日大使に目録を贈呈した。ガルシア大使は「本当に感謝しています」とコメント。「キューバは今、経済的に困難で、この用具は若い選手が活用させていただきます。野球界の発展