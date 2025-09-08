那覇市消防局によると、8日午後4時50分ごろ、那覇市の国際通りにあるホテルで「客室で男性が刺された」と従業員から119番があった。男性は病院に搬送され、容体は不明。沖縄県警は刺したとみられる人物の身柄を確保した。