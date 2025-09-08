9月に入って1週間が経ちましたが、関東地方などでは、きょうも晴れて厳しい暑さが続いています。各地の最高気温は、▼甲府37.7℃、▼名古屋36.3℃、▼さいたま36.0℃、▼東京35.0℃となっています。東京では5日ぶりの猛暑日に。また今年に入って29日目。9月としても4日目と、いずれも過去最多を更新しています。日中晴れ間のあった太平洋側を中心に気温が上がりました。一方、日本海側では午前を中心に活発な雨雲がかかり続け、大