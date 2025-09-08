LUNA SEAの真矢さん（55）が脳腫瘍であることを公表。闘病への決意を明かしました。真矢さん（公式サイトより）：僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。5人組ロックバンド・LUNA SEAのドラマーとして活躍する真矢さんが、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表しました。さらに真矢さんは、2020年に大腸がんのステージ4が発覚