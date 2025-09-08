三菱電機のロゴ三菱電機は8日、満53歳以上といった条件を満たす正社員と定年後再雇用者を対象に、退職金の割り増しなどで社外への再就職支援を実施すると発表した。募集人数は定めない。2026年3月期に最高益を予想する中で従業員に退職を促す。業績が好調な中で人員削減を行う「黒字リストラ」を行う企業が国内で相次いでいる。社内の年齢層が高めに偏っているといった人員構成上の課題に対処し、次世代への継承を推進するとし