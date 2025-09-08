石破総理の辞任表明で円安が進むなか金が最高値です。大阪取引所の金の先物価格は、取引の中心となる来年8月ものが1グラムあたり1万7298円をつけて、取引時間中の最高値を更新しました。また、田中貴金属工業の小売価格も午前9時半時点で1万8915円となり、最高値をつけています。アメリカの利下げ観測が強まるなか、日本の新たな政権のもとで積極的な財政政策がとられるのではとの見方から、円安が進んだことも金の価格を押し上げ