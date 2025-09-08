元乃木坂46の1期生、生駒里奈（29）、若月佑美（31）が8日、朗読演劇「図書委員界」取材会を都内で行い、役衣装の制服姿を披露した。図書委員長役を演じる生駒は、学帽、学ラン、めがね、半ズボン、ハイソックスの学生服姿について「趣味です。私がこういうルックスの男の子が好きなので」と即答。「似合っていると思います。男の子役の方が自分の性格、感性に合っていてやりやすい」。また「30歳になるので、こういう男の子役が得