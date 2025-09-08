女優吉田羊が日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。番組スタッフとの意外なつながりに驚いた。吉田の「人を喜ばせたい」というモットーの原点には、幼稚園の先生をしていた亡き母の影響だと紹介された。番組では吉田の母をよく知る人物のVTRも放送された。番組では打ち合わせの映像が映され、番組ディレクターから「私も久留米市出身でして」と吉田と同郷であることを明かした。吉田は「あ、そうですか」と反