昨夏のEURO2024の優勝に続き、来年の2026ワールドカップ北中米大会制覇へ。スペイン代表を支えるのは、やはり盤石の中盤だ。スペイン『MARCA』は、中盤の構成力は他の強豪を寄せ付けないと絶賛する。昨季は大黒柱でもあったマンチェスター・シティMFロドリが長期離脱しており、本来であればスペイン代表にとって痛手になるはずだった。しかし、今のスペインはロドリの穴をもカバーするだけの選手層がある。今月には2026ワールドカ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 死刑は未執行 トイレ絶対流さず
- 2. 吉田羊 母の葬儀に700人参列の訳
- 3. 佐藤健「ジムでナンパ」動画物議
- 4. 娘が強姦され死亡「許さない」
- 5. 一茂 ロケ中突如殴られ現場騒然
- 6. 15歳が父殺害か SOS見逃した恐れ
- 7. 三谷幸喜氏 逮捕の俳優に激怒
- 8. 浅田美代子に「過ぎた発言」波紋
- 9. タモリ 認知症の兆候が全部ある
- 10. コンクリ詰め事件 凌辱行為全容
- 1. 死刑は未執行 トイレ絶対流さず
- 2. 娘が強姦され死亡「許さない」
- 3. コンクリ詰め事件 凌辱行為全容
- 4. 参政党 豊田真由子氏が就任へ
- 5. 新浪氏 裏アカで隠し子匂わせか
- 6. 50℃前後で入浴か やけどで死亡
- 7. 石破首相の辞任 決定打は会食か
- 8. 「初デートでホテル」ひどい素顔
- 9. 都内の80mが40年経っても未開通
- 10. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
- 1. 15歳が父殺害か SOS見逃した恐れ
- 2. まいばすけっとは「都民への罰」
- 3. 八田容疑者 高1で同級生の胸刺す
- 4. 田久保市長はしゃぐ投稿 大荒れ
- 5. 父の応答なし 実家で悲惨な光景
- 6. 石破氏辞任 日曜発表は前代未聞
- 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 8. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
- 9. 公明党代表 衆院解散は認めない
- 10. 総裁選「フルスペック」方式検討
- 1. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
- 2. トランプ氏 石破氏が好きだった
- 3. 石破氏の辞任 中国「正直残念」
- 4. 香港・九龍城砦「ヤバい実態」
- 5. 日本人女性の「驚くべき点」中国
- 6. トム・ハンクスへの授賞式 中止
- 7. 音沙汰ない米大統領に「死亡説」
- 8. 日本人キャンセル 韓国で物議
- 9. 韓国女優「1年に3度の流産」告白
- 10. 韓国の人気チアガールの美男美女
- 1. FIREは地獄 想像絶する恐ろしさ
- 2. 自民党内で浮上 意外な有力候補
- 3. 営業マン語る 必ず2度褒めるテク
- 4. ワークマン 価格に驚きの安さ
- 5. 阪神ファン なぜ川が祝勝会場に
- 6. 「なぜそう思うの?」はNGです
- 7. エアコン吹き抜けにつけると後悔
- 8. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 9. 楽天が反発 ふるさと納税の実態
- 10. ミスドの100円セール 廃止の理由
- 1. LINEアプリのリニューアル発表
- 2. iPhone 17 一部機種以外は12GB
- 3. 北欧の「長寿の町」に新事実
- 4. LG「ロッカー型」の使い勝手は?
- 5. RTXシリーズに再現可能な不具合
- 6. Kindleで人気作品が50％pt還元中
- 7. DAISOのソーラー式モバ充に愕然
- 8. 大手3社 記事無断使用で訴訟か
- 9. Switch保護ケースが異色 Belkin
- 10. 「鬼滅」300億突破の勢い継続
- 11. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
- 12. PCで無料 AIの「ローカルLLM」
- 13. Appleの新モデル 2027年発売か
- 14. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 15. 今の会社を辞めない理由 1位は?
- 16. Uber配達員に不正警告メール届く
- 17. 画像生成AI巡りワーナーも提訴
- 18. 浴衣で花火デートに挑んだ20代女性の大失敗。ヘアセットの遅刻で大喧嘩、彼氏はその場から走り去った――仰天ニュース特報
- 19. テイラー・スウィフト 旋風でレコード市場が活況 ファンを刺激するコレクション欲
- 20. AIで勝率は上がるのか？ ギャンブル業界で始まった新たなビジネス
- 1. 藤川監督 異例の胴上げにSNS衝撃
- 2. 「完全にドグソ」NHK解説が話題
- 3. 9歳女児モデル 成長に驚きの声
- 4. 巨人が「マエケン獲り」で紛糾
- 5. 大谷が「怠慢走塁」か 波紋呼ぶ
- 6. 沖学園「仕置き部屋」で凄絶暴力
- 7. 優勝の瞬間 佐藤輝明の行動に涙
- 8. ノーノー逃した翌日 山本に感動
- 9. 久保がメキシコ戦の審判に苦言
- 10. 山本由伸の振る舞いに米絶賛
- 1. 吉田羊 母の葬儀に700人参列の訳
- 2. 佐藤健「ジムでナンパ」動画物議
- 3. 一茂 ロケ中突如殴られ現場騒然
- 4. 三谷幸喜氏 逮捕の俳優に激怒
- 5. 浅田美代子に「過ぎた発言」波紋
- 6. タモリ 認知症の兆候が全部ある
- 7. 北村匠海の共演者 4度目不祥事
- 8. 吉岡里帆 女性層から拒否反応か
- 9. 「有吉の夏休み」放送終了訴えも
- 10. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
- 1. 裸で歩いてる? 二度見する服装
- 2. DAISO 新商品を徹底レビュー
- 3. 50代女性にお勧めのGU秋新作
- 4. ダイソー 斜めがけバッグが優秀
- 5. 不倫妻の身勝手さに 強烈な一言
- 6. ノースフェイスがAmazonでお得に
- 7. 大人の知らない「ネットの闇」
- 8. 32歳差夫婦 交際開始は手紙から
- 9. 「色ない世界」描く漫画に反響
- 10. 身長123cmの21歳が明かす幼少期