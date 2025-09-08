昨夏のEURO2024の優勝に続き、来年の2026ワールドカップ北中米大会制覇へ。スペイン代表を支えるのは、やはり盤石の中盤だ。スペイン『MARCA』は、中盤の構成力は他の強豪を寄せ付けないと絶賛する。昨季は大黒柱でもあったマンチェスター・シティMFロドリが長期離脱しており、本来であればスペイン代表にとって痛手になるはずだった。しかし、今のスペインはロドリの穴をもカバーするだけの選手層がある。今月には2026ワールドカ