¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò¿·»Ø´ø´±¤Ë·Þ¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë3Ï¢¾¡¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤¬¼éÈ÷¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¥ì¥¢¥ë¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ5.7ËÜ¤·¤«Áê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Î¿ô»ú¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Øas¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤À¡£¸½ºß¤ÏÃæÈ×¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê