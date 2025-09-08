今季もドイツ・ブンデスリーガはバイエルンが優勝候補の筆頭であり、バイエルンに挑戦できるクラブがいくつ出てくるかがポイントになる。ただ、バイエルンに挑戦できるだけの戦力を揃えている中堅クラブは多くないだろう。今夏に主力を奪われたクラブがかなり多いからだ。主な行き先はイングランドで、レヴァークーゼンからはMFフロリアン・ヴィルツとDFジェレミー・フリンポンがリヴァプール、MFグラニト・ジャカがサンダーランド