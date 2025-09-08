トッテナム・ホットスパーは序列が低下するマリ代表MFの売却に向けて動きを強めているようだ。『TBR Football』のジェイミー・ブラウン氏によると、トッテナムは29歳のマリ代表MFイヴ・ビスマを売却するため、トルコの強豪であるフェネルバフチェとの交渉を開始したという。2022年7月にブライトンからトッテナムに完全移籍を果たしたビスマは加入以降、公式戦通算100試合に出場するなど主力として活躍。しかし昨季はプレミアリーグ