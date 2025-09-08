リヴァプールで奮闘するイタリア代表にまたしても退団の可能性が浮上している。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールに所属する27歳のイタリア代表FWフェデリコ・キエーザにトルコのベシクタシュが興味を示しているという。フィオレンティーナの下部組織出身であるキエーザは2016年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2020年10月にユヴェントスへレンタル移籍。2022年7月には完全移籍でユヴ