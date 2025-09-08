ANA NEOは、東京地裁から特別清算開始決定を受けた。ANA NEOは、ANAホールディングスが55.9％、JP GAMESが37.4％、CXが6.7％を出資して、2020年8月に設立。展開していたバーチャル旅行プラットフォーム「ANA GranWhale」は2023年6月にローンチし、約60万ダウンロード、約1万DAU（デイリーアクティブユーザー）の規模に拡大したものの、赤字が続いていた。事業の継続が困難と判断し、今年2月にサービスを終了している。2025年3月期